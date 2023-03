Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Nach Wildunfall schwer verletzt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagabend (03.03.2023) ein 64-jähriger Beifahrer schwer verletzt worden.

Der 64-jährige Mann aus Kerpen befuhr gemeinsam mit dem 20-jährigen Autofahrer die Landstraße 162 aus Kerpen kommend in Richtung Burg Mödrath. In der Dunkelheit kam es plötzlich zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto und einem querenden Reh. Durch den Wildunfall blieben die Fahrzeuginsassen zunächst unverletzt. Da das Reh jedoch noch auf der Straße lag, wollten die beiden die Unfallstelle absichern und nach dem verletzten Tier gucken. Dies bemerkte ein vorbeifahrender 30-jähriger Mann in seinem Smart zu spät. Er erfasste den auf der Straße stehenden Beifahrer. Dieser wurde von dem Auto frontal getroffen und dabei schwer verletzt. Rettungskräfte verbrachten ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Polizei sperrte die Landstraße für die Dauer der Unfallaufnahme. Das Verkehrskommissariat in Hürth nahm die Ermittlungen auf. (TH)

