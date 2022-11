Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch - Bargeld entwendet; Zeugen gesucht und Präventionshinweise der Polizei

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 18:30 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft im Bereich Sunnisheim-Ring/ Longue-Straße in ein Wohnhaus ein. Vermutlich gelangte der oder die Unbekannten über die Rückseite des Anwesens in das Wohnhaus. Entwendet wurden mehrere hundert Euro Bargeld. Die Spurensicherung erfolgte durch die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, welche ebenso die weitere Sachbearbeitung übernommen hat.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass die Möglichkeit einer persönlichen und kostenlosen Beratung unter dem Aspekt "Wie mache ich mein Zuhause noch sicherer?" besteht.

Einfach Termin vereinbaren:

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Mannheim: Tel.-Nr. 0621/174-1212 (beratungsstelle.ma@polizei.bwl.de) oder in Heidelberg: 06221/1857-125(beratungsstelle.hd@polizei.bwl.de)

