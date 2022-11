Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis: versuchter Einbruch in Arztpraxis und Pfarramt - Wer kann Hinweise geben?

Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in eine Arztpraxis kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag im südöstlichen Teil von Oftersheim. Der oder die Einbrecher versuchten gewaltsam eine Zugangstür zu öffnen. Entwendet wurde nichts. Ob möglicherweise ein Tatzusammenhang zu einem weiteren versuchten Einbruch in derselben Nacht, in das Pfarramt, besteht, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen. Die kriminaltechnischen Untersuchungen dauern an.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder darüber hinaus Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06202/2880 zu melden.

