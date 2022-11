Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser; Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld; Polizei sucht Zeugen

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Samstag, im Zeitraum von 17:30 bis 22:30 Uhr wurden zwei Einfamilienhäuser von bislang unbekannten Täter aufgebrochen.

Bislang unbekannte Täter hebelten zwischen 17:30 und 22:30 Uhr in der Dannheckerstraße die Hauseingangstür auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Sämtliche Räume wurden durchsucht und es wurden Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Ebenfalls in Walldorf, in der Mathias-Hess-Straße, gelangten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür, zwischen 18 und 22 Uhr, in das Wohnhaus. In den Räumen wurden Schubladen und Schränke durchwühlt und die Täter entwendeten Schmuckgegenstände in bislang noch unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222 5709-0, in Verbindung zu setzen.

