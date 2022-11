Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 17:30 Uhr an der Kreuzung Mannheimer Straße / Hildastraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer verlor, vermutlich in Folge überhöhter Geschwindigkeit, beim links Abbiegen von der Mannheimer Straße in die Hildastraße, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei beschädigte er einen geparkten Skoda. Anschließend fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Der Skoda wurde dabei nicht unerheblich beschädigt, der Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Golf IV mit Heidelberger Kennzeichen handeln.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter Der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell