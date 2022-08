Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrüche in Gartenlauben

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Broitzem,

27.08.2022

In einem Kleingartenverein wurden mehrere Gartenlauben aufgebrochen.

Am Samstagmorgen mussten mehrere Kleingärtner feststellen, dass in ihre Gartenlauben eingebrochen wurde. Die Polizei wurde informiert. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass an fünf Gartenlauben die Eingangstüren aufgebrochen wurden. Die Gartenlauben waren teilweise durchwühlt und aus einer Laube fehlte ein Akkuschrauber. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden ist noch unklar. Vermutlich waren der oder die Täter in der Nacht auf Samstag in dem Kleingartenverein aktiv. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

