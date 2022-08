Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall mit zwei verletzten Motorradfahrerinnen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Broitzem,

24.08.2022, 16.37 Uhr

Eine Motorradfahrerin und ihre Sozia wurden bei einem Verkehrsunfall verletzt.

Am Mittwochnachmittag fuhr ein 53-jähriger Braunschweiger auf dem Kruckweg in Richtung Donaustraße. In Höhe der Grundschule Broitzem wollte er seinen Pkw wenden und wieder stadtauswärts fahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Leichtkraftrad, das zu diesem Zeitpunkt hinter ihm fuhr. Die 16-jährige Fahrerin und ihre ebenfalls 16-jährige Sozia wurden bei dem Unfall verletzt. Beide wurden durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht.

Die Fahrzeuge wurden durch den Aufprall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell