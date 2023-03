POL-REK: 230303-3: Autofahrerin nach Zusammenstoß mit VW leicht verletzt

Bedburg und Wesseling (ots) - Kriminalbeamte suchen Zeugen in zwei Fällen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei circa 180 bis 185 Zentimeter großen Männern. Die Unbekannten sollen am Donnerstagabend (3. März) versucht haben, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bedburg einzubrechen. Gegen 20.30 Uhr sei die Geschädigte (69) von einem ...

mehr