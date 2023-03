Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230302-1: Unbekannter versuchte Kleidungsstücke zu entwenden

Hürth (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem Tatverdächtigen, der am Mittwochnachmittag (2. März) versucht hat mehrere Kleidungsstücke aus einem Geschäft in Hürth zu entwenden. Der Mann sei 20 bis 25 Jahre alt, schlank, 175 bis 180 Zentimeter groß, habe schwarze Haare sowie einen schwarzen längeren Bart. Zur Tatzeit war er mit einer Basecap, einem Pullover und einer Jogginghose in schwarz bekleidet. Zudem habe er dunkelrote Sneaker getragen Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen betrat der Unbekannte gegen 15.50 Uhr das Bekleidungsgeschäft im Einkaufszentrum an der Theresienhöhe. Dort habe er Kleidungsstücke in eine Tüte gepackt. Ein aufmerksamer Mitarbeiter habe den Mann am Ausgang des Geschäfts angesprochen. Daraufhin sei der Täter ohne Beute in Richtung Busbahnhof geflüchtet. Polizisten nahmen die Fahndung auf und fuhren zu dem betroffenen Geschäft. Sie stellten die Tüte sicher und übergaben die Kleidungsstücke an einen Mitarbeiter des Ladens. Kriminalpolizisten haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

