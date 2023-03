Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230301-1: Polizei sucht Zeugen nach Katalysatordiebstählen

Erftstadt (ots)

Unbekannte entwenden vier Katalysatoren

In Erftstadt-Liblar haben bislang unbekannte Täter zwischen Dienstagmorgen und Dienstagabend (28. Februar) Katalysatoren von mehreren Autos entwendet.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit geben können. Diese nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein.erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 14.30 Uhr alarmierte ein Geschädigter die Polizei. Er gab an, dass er sein Auto am Morgen in der Bahnhofstraße abgestellt hatte. Als er am Nachmittag zurückgekommen sei, habe er festgestellt, dass der Katalysator seines Autos entwendet worden war. Nach aktuellen Erkenntnissen meldeten drei weitere Geschädigte dasselbe Vorgehen an ihren Autos. Polizeibeamte sicherten die Spuren und nahmen insgesamt vier Strafanzeigen auf. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell