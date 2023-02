Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230228-1: Unbekannter entwendet BMW X4

Kerpen (ots)

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem circa 170 bis 175 Zentimeter großen Mann mit kräftiger Statur. Dem Unbekannten wird vorgeworfen, in der Nacht zu Montag (27. Februar) einen BMW X4 in Kerpen-Mödrath entwendet zu haben. Zur Tatzeit soll der Gesuchte eine helle Arbeitshose, eine Jacke und schwarze Schuhe sowie Handschuhe und eine Wollmütze getragen haben. Zudem habe er sich ein Halstuch über den Mund gezogen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit geben können. Diese nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Montagmorgen alarmierte der Besitzer des BMW (60) die Polizei. Er habe bemerkt, dass sein BMW nicht mehr vor seiner Haustür in der Gutenbergstraße stand. Hinzugerufene Polizisten sichteten die Aufzeichnung der Überwachungskamera. Darin war zu sehen, wie ein weißer BMW um 2.10 Uhr in Fahrtrichtung Albertus-Magnus-Straße an dem geparkten BMW vorbeigefahren war. Danach war der vermummte Unbekannte erschienen und hatte ein Kabel in Richtung Haustür gehalten. Ein paar Minuten später hatten die Scheinwerfer des X4 aufgeleuchtet und das Fahrzeug war von der Hauseinfahrt in Richtung Friedensring gefahren. (jus)

