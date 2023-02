Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230227-2: Polizei fahndet nach Einbrecher - Zeugen gesucht

Wesseling (ots)

Überwachungskamera filmte unbekannten Täter

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem derzeit noch unbekannten Einbrecher. Dem Mann wird vorgeworfen, in der Nacht zu Sonntag (26. Februar) in eine Gaststätte in Wesseling eingebrochen zu sein. Auf Bildern einer Überwachungskamera ist zu erkennen, dass der Einbrecher zur Tatzeit mit einem hellen Kapuzenpullover, einer dunklen Jogginghose und weißen Sportschuhen bekleidet war. Darüber trug er eine zweifarbige Jacke und hatte einen schwarz-weiß gestreiften Rucksack bei sich. Zudem trug er eine medizinische Maske.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 suchen dringend Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen hebelte der Unbekannte gegen 1 Uhr an der Bahnhofstraße die Eingangstür zur Küche der Gaststätte auf. In dem Restaurant soll er einen Tresor entwendet und einen Spieleautomaten aufgebrochen haben. Mit Beute in noch unbekannter Höhe flüchtete der Täter.

Eine Angestellte (68) bemerkte am Sonntagvormittag den Einbruch und alarmierte die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten nahmen eine Anzeige auf und veranlassten die Spurensicherung durch die Kriminalpolizei. (he)

