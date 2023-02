POL-REK: 230227-1: Einladung für Medienvertreter - Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2022

Pulheim (ots) - Rettungskräfte bringen zwei Schwerverletzte und einen Leichtverletzten in Krankenhäuser Bei einem Verkehrsunfall in Pulheim sind am Freitagnachmittag (24. Februar) ein Autofahrer (64) und sein Beifahrer (15) schwer verletzt worden. Ein weiterer Autofahrer (44) erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten die Patienten und brachten sie in nahegelegene Krankenhäuser. Nach ersten Erkenntnissen ...

