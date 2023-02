Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230224-2: Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Erftstadt (ots)

Polizisten sperrten Schlunkweg vorübergehend ab.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (23. Februar) in Erftstadt-Liblar hat sich ein Motorradfahrer (47) schwer verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über seine Suzuki und stürzte. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen den Unfall auf und sperrten den Unfallort.

Laut Aussage eines Zeugen (54) sei der Motorradfahrer gegen 16 Uhr auf dem Schlunkweg in Fahrtrichtung Bergstraße unterwegs gewesen. Er soll auf der Höhe der Hausnummer 38 plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und gestürzt sein. Zur Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe sperrten die Beamten die Straße in beiden Fahrtrichtungen. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zur Unfallursache bereits aufgenommen. (hw)

