POL-REK: 230224-1: Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche

Elsdorf (ots) - Rettungskräfte bringen den Schwerverletzten in ein Krankenhaus Am Donnerstagmorgen (23. Februar) ist ein Autofahrer (23) bei einem Verkehrsunfall mit einem Hyundai in Elsdorf schwer verletzt worden. Die Fahrerin des Hyundais (32) zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die verletzten Unfallbeteiligten und brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Laut ...

