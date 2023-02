Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230224-3: Uhr von Handgelenk geraubt

Pulheim (ots)

Zeugen gesucht

Polizisten fahnden derzeit nach einer schlanken, etwa 25- bis 30-jährigen Frau, die am Donnerstagmorgen (23. Februar) in Pulheim-Stommeln die Armbanduhr von einem Senior (80) geraubt haben soll. Der Geschädigte beschrieb die Täterin als 160 bis 165 Zentimeter groß. Sie habe schwarze schulterlange Haare und trug zur Tatzeit einen weißen Pullover sowie eine schwarze Hose. Nach der Tat sei sie als Beifahrerin mit einem silber-grauen VW geflüchtet. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen parkte der 80-Jährige mit seinem Auto gegen 9.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Schmittegasse. Als er die Autotür geöffnet habe und ausgestiegen sei, soll eine Unbekannte neben seinem Auto gestanden haben. Die Frau soll seine Armbanduhr geöffnet und vom Handgelenk entrissen haben. Unmittelbar danach sei die Räuberin auf der Beifahrerseite eines Golfs mit Duisburger Städtekennung eingestiegen. Der Fahrer des Autos habe eine Basecap getragen. Die beiden Unbekannten seien in Fahrtrichtung Hauptstraße davon gefahren.

Der Senior erstattete Anzeige bei der Polizei. Kriminalbeamte des Rhein-Erft-Kreises haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

