Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230224-4: Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Pulheim (ots)

Rettungskräfte bringen zwei Schwerverletzte und einen Leichtverletzten in Krankenhäuser

Bei einem Verkehrsunfall in Pulheim sind am Freitagnachmittag (24. Februar) ein Autofahrer (64) und sein Beifahrer (15) schwer verletzt worden. Ein weiterer Autofahrer (44) erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten die Patienten und brachten sie in nahegelegene Krankenhäuser.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 44-Jährige mit seinem Skoda auf der Landesstraße (L) 183 in Richtung Frechen gefahren sein. Aus bislang ungeklärter Ursache soll er nach links in denen Gegenverkehr gekommen und mit dem Ford des 64-Jährigen frontal zusammengestoßen sein.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperren Polizisten die L 183 zwischen der Auffahrt zur Bundesstraße (B) 59 und der Ortseinfahrt nach Geyen (Frechener Straße) vollständig. Im Rahmen der Unfallaufnahme dokumentieren die Beamten alle Unfallspuren und stellen die Fahrzeuge sicher. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell