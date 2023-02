Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230228-2: Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Brühl (ots)

Polizeibeamte ordnen eine Blutprobe an

Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag (28. Februar) einen Autofahrer (36) in Brühl kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer seinen VW Golf unter dem Einfluss von Drogen geführt haben könnte. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Gegen 1.45 Uhr fuhr der 36-Jährige auf der Comesstraße und bog ohne zu blinken in die Max-Ernst-Allee in Richtung Bahnhof ab. Polizisten stoppten den Golffahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Dabei erkannten die Uniformierten, dass die Augen des Fahrzeugführers gerötet waren und die Pupillen nicht auf das Licht ihrer Taschenlampe reagierten. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf Kokain. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt später auf einer Polizeiwache entnahm. (jus)

