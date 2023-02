Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim, Lkr. Tuttlingen) Firmenfassade mit schwarzer Farbe besprüht - rund 1.000 Euro Schaden (03./05.02.2023)

Rietheim-Weilheim (ots)

Rund 1.000 Euro Schaden haben unbekannte Sprayer über das vergangene Wochenende an einem Firmengebäude in der Straße "Langes Gewand" verursacht. Im Zeitraum von Freitagmittag, 12 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 15 Uhr, besprühten die Täter die Fassade einer Firma mit den Tags "Bullen" und "187" sowie weiteren Schriftzeichen in schwarzer Farbe. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, entgegen.

