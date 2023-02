POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unbekannter steigt in Küchenfachgeschäft ein (05./06.02.2023)

Oberndorf am Neckar (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die am frühen Montagabend, im Zeitraum zwischen 18.00 Uhr und 18.15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Sägewerkstraße passiert ist. Ein unbekannter Autofahrer prallte bei einem Parkvorgang gegen einen abgestellten blauen Honda Logo. Ohne sich um den verursachten Schaden in ...

