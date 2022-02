Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in eine Tiefgarage

Zeugin fand die Beute

Straelen (ots)

Am Montag (14. Februar 2022) gegen 04.30 Uhr brachen unbekannte Täter in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Beeethovenstraße ein. Sie entwendeten mehrere Fahrräder sowie einen Fahrradanhänger. Die neuwertigen, gestohlenen Gegenstände wurden am nächsten Morgen von einer 45-jährigen Frau aus Straelen auf einem Feld gefunden. Sie informierte die Polizei, so dass die Eigentümer das Diebesgut zurückbekamen. Am Schließmechanismus der Tiefgarage entstand Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell