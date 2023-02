Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Frontalzusammenstoß- Zwei verletzte Autofahrer

Rottweil (ots)

Am Montag, gegen 19 Uhr, ist es auf der Bundestraße 27 zwischen dem Kreisverkehr der B 27/ Landesstraße 424 und der Ausfahrt Bahlinger Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Autofahrer leicht verletzt worden sind. Ein 18-jähriger Fahrer eines VW Polo war auf der B27 von Rottweil herkommend in Richtung Schömberg unterwegs. Auf der geradlinig verlaufenden Straße kam der Mann auf die Gegenfahrbahn. Auf Höhe des Wasserkraftwerkes prallte der VW frontal mit einem entgegenkommenden Kia Cee`d eines 55-Jährigen zusammen, obwohl dieser noch versuchte dem Polo auszuweichen. Aufgrund der Wucht des Aufpralls drehte sich der VW und stieß noch mit einem Mercedes Sprinter eines 34-jährigen zusammen, der ebenfalls aus Richtung Rottweil herkam. Der 18-jährige VW-Fahrer und der 55 Jahre alte Fahrer des Kia verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungswagen brachten die Verletzten in eine Klinik. Die Feuerwehr Rottweil, die mit vier Fahrzeugen und 11 Kameraden an der Unfallstelle waren, unterstützten die Polizei. Die B27 war während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Abschlepper kümmerten sich um die unfallbeschädigten Wagen. Die Polizei schätzt die Höhe der entstandenen Sachschäden am VW auf rund 6.000 Euro, am Kia und am Sprinter auf ungefähr je 8.000 Euro.

