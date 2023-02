Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Rottweil (ots)

Ein hoher Sachschaden ist die Folge eines Unfalls, der am Montagabend kurz vor Mitternacht auf der Bundesstraße 27 passiert ist. Ein 41-Jährige fuhr mit einem Audi A7 auf der B 27 von Deißlingen kommend in Richtung Rottweil, verlor bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über sein Auto und schanzte geradeaus über den Kreisverkehr "Saline". Anschließend prallte der Wagen gegen die Leitplanke, die durch die Wucht des Aufpralls aus der Verankerung riss, und kam in einem Straßengraben im Abhang Richtung Rottweil zum Stehen. Hierbei blieb der Autofahrer unverletzt. Als ein Zeuge die Polizei über Notruf verständigte, stellte der 41-Jährige ein Warndreieck auf und verließ die Unfallstelle zu Fuß auf der B 14 in Richtung Neufra, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Eine Polizeistreife konnte den Mann unmittelbar vor der Ausfahrt Neufra auf der B 14 feststellen. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem Audifahrer ergab einen Wert von beinahe 2,5 Promille. In der Folge musste der Mann neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Straßenverkehrsgefährdung und der Unfallflucht verantworten. Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen dürfte ebenfalls im Bereich mehrerer tausend Euro liegen. Die Feuerwehr Rottweil, die mit vier Fahrzeugen und 17 Mann an der Unfallstelle war, unterstützte bei der Bergung des Audi den hinzugerufenen Abschleppdienst. Die B 27 musste während der Unfallaufnahme zeitweise von der Polizei vollständig gesperrt werden.

