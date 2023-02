Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin bei Auffahrunfall leichtverletzt (06.02.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Eine Autofahrerin ist bei einem Auffahrunfall auf der Friedrichstraße am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr verletzt worden. Ein 22-jähriger VW Crafter-Fahrer musste wegen eines vorfahrtberechtigten Autos auf der Breslauer Straße abbremsen. Eine nachfolgende 41-Jährige mit einem Toyota Yaris reagierte zu spät und fuhr auf den VW-Transporter auf. Dabei verletzte sie sich leicht. An den beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell