LPI-NDH: Verkehrsunfall mit verletzter Person endet in Blutentnahme und Verlust des Führerscheins

Niedergebra (ots) - Ein trauriger Unfall ereignete sich heute in den frühen Morgenstunden in Niedergebra. Ein Familienhund hatte sich unter dem Zaun seines Grundstückes hindurchgezwängt und lief anschließend auf die Straße. Dort wurde der Hund vom Auto eines 57-jährigen Autofahrers erfasst und tödlich verletzt. Am Auto entstand durch den Unfall Sachschaden. Der verstorbene Hund wurde durch seinen Besitzer geborgen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr