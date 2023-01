LPI-NDH: Hund überfahren

Nordhausen (ots) - An der Salatbar eines Einkaufsmarktes in Nordhausen, kam es gestern Nachmittag zu einer lautstarken Auseinandersetzung. Vier junge Männer um die 25 Jahre, begannen sich an der Salatbar des Marktes zu bedienen und die Delikatessen auch direkt zu verspeisen. Durch das Marktpersonal wurden die jungen Herren dann darüber informiert, dass ein solches Verhalten nicht erlaubt sei und die Salate auch entsprechend bezahlt werden müssten. In der Folge kam es zu ...

