POL-OG: Baden-Baden, Oos - Alkoholisierter Ladendieb

Durmersheim (ots) - Am Donnerstagabend gegen 20:40 Uhr wurde eine stark betrunkene Person an der S-Bahn Haltestelle in der Triftstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeistreife konnte ein 48-Jähriger festgestellt werden, der gefährlich nahe an den Gleisen taumelte und augenscheinlich nicht mehr in der Lage war sich selbst fortzubewegen. Der wohnsitzlose Mann wurde zu seiner eigenen Sicherheit bis zum Erlangen der ...

mehr