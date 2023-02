Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Berauschter Autofahrer baut Unfall und verursacht einen hohen Sachschaden

Rottweil (ots)

Ein berauschter Autofahrer hat am Montagvormittag, gegen 9.45 Uhr, auf der Heerstraße einen Unfall gebaut und einen hohen Schaden verursacht. Ein 26-jähriger Mann fuhr mit einem Audi Q5 auf der Heerstraße in Richtung Wasserturm. Auf Höhe Hausnummer 143 kollidierte der Audifahrer mit einem geparkten Seat Leon. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat noch auf einen ebenfalls abgestellten Hyundai i30 geschoben. Nachdem der 26-Jährige Splitter mit seinem Fuß unter den Seat gekehrt hatte, fuhr er ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern einfach weiter. Eine aufmerksame Zeugin teilte kurze Zeit später den Standort des verunfallten Wagens der Polizei mit. Die Beamten konnten den Unfallverursacher letztendlich im Audi schlafend in einer Hofeinfahrt antreffen. Ein während der Unfallaufnahme durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv. Der 26-Jährige musste daraufhin seinen Führerschein und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unter Drogeneinfluss verursachten Unfalls und der Unfallflucht. Die Höhe des am Seat entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro und am Hyundai auf rund 5.000 Euro. Der Sachschaden am Audi beläuft sich auf eine Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell