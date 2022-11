Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Gronau/-Dottendorf: ICE kollidierte mit Pkw - Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr

Bonn (ots)

Nach der Kollision eines ICE mit einem führerlosen Pkw am Bahnübergang Ollenhauerstraße/Dottendorfer Straße in der Nacht zu Donnerstag (17.11.2022) hat die Polizei die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

Zur Unfallzeit gegen 00:00 Uhr hatte ein Passant den Zusammenstoß zwischen dem in Richtung Norden fahrenden Zug und dem schwarzen VW Polo gemeldet. Dem Zeugen war kurz vor der lautstarken Kollision ein Mann auf der Nahum-Goldmann-Allee entgegen gekommen, der in Richtung Süden rannte. Die vor Ort eintreffenden Streifenwagenbesatzungen konnten keine Personen im oder um den komplett zerstörten Volkswagen feststellen. Der Triebfahrzeugführer des betroffenen ICE erlitt einen Schock, weitere Fahrgäste wurden nach bisherigem Sachstand nicht verletzt. Es entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Pkw zum Ereigniszeitpunkt bei geschlossenen Schranken in Fahrtrichtung Dottendorf auf dem Bahnübergang stand. Unklar ist bislang auch nach sofortigen Ermittlungen an der Halteranschrift in Königswinter, wer den VW Polo dort abgestellt bzw. vorher geführt hat.

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten dabei um weitere Hinweise zu dem auf der Nahum-Goldmann-Allee beobachteten Mann, der in Richtung Süden rannte und von dem Zeugen wie folgend beschrieben wurde:

Etwa 1,70 m groß - dunkle, kurze Haare - bekleidet mit einer dunklen Jacke.

Zeugen, die den Mann in der Nacht zu Donnerstag beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail unter VK2.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

