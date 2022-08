Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 15 Migranten bei Zittau illegal eingereist

Zittau, Oberoderwitz, Bischofswerda (ots)

Bundes- und Landespolizisten griffen am 12. August 2022 insgesamt 15 Ausländer auf, die bei Zittau die Grenze illegal überschritten haben. Die Bundespolizei geht von einer organisierten Einschleusung aus.

Um 18:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Zittauer Bahnhof drei Männer aus Afghanistan im Alter von 22, 23 und 32 Jahren. Sie besitzen keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente. Beamte der Landespolizei stoppten am Bahnhof in Bischofswerda zwei 25- und 29-jährige Afghanen. Die Männer waren ohne Fahrschein mit dem Zug aus Zittau gekommen und wollten weiter nach Dresden. Mit dem Zug weiter nach Dresden wollten auch 10 Syrer. Laut Hinweis einer Zugbegleiterin standen die 18 bis 36 Jahre alten Männer am Haltepunkt Oberoderwitz und besaßen ebenfalls keinen Aufenthaltsstatus. Den Ermittlungen zufolge wurden die Migranten über die Türkei und Serbien nach Deutschland geschleust.

Die 15 Männer stellten bei der Bundespolizei einen Asylantrag und wurden zur Erstaufnahmeeinrichtung in Chemnitz geschickt. Sie müssen sich wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes verantworten. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat auch gegen die Schleuser ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen sowie dem Absetzen von Personen unter 03586 / 76020.

