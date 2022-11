POL-BN: Bonn-Lannesdorf: Unbekannte zerkratzen geparkte Autos

Bornheim (ots) - Mittlerweile in Untersuchungshaft befindet sich ein 22-jähriger Mann, der am Dienstag (15.11.2022) ein 15-jähriges Mädchen in Bornheim-Hersel beraubt hat. Der Tatverdächtige sprach das Mädchen gegen 07:00 Uhr im Bereich der Bahnhaltestelle in Hersel an und fragte die 15-Jährige nach Zigaretten und Drogen. Anschließend griff er an den Hals des ...

mehr