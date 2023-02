Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Einbruch in Gaststätte - Polizei bittet um Hinweise (06.02.2023)

Dauchingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 22.30 Uhr, und Montagmittag, 13 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in eine Gaststätte in der "Vorderen Straße" einzubrechen. Die Unbekannten versuchten, ein Fenster aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei Schwenningen ermittelt nun wegen des versuchten Einbruchs und bittet unter der Telefonnummer 07720 8500-0 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell