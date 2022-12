Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Geparkter Renault beschädigt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Ein geparkter Renault Megane ist in Bad Säckingen am Dienstag, 29.11.2022, durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Der Renault stand den Tag über gegenüber einer Kinderkrippe in der Hauensteiner Straße. Vermutlich beim Ein- oder Ausparkten war das andere Fahrzeug gegen den Renault gestoßen und hat einen Sachschaden von rund 1000 Euro an diesem verursacht. Der verantwortliche Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 13:50 Uhr soll dort ein schwarzer SUV rangiert haben, der möglicherweise gegen ein weißes Auto gestoßen war. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell