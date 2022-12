Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsverletzung

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 30.11.2022, gegen 10:00 Uhr, sind auf der L 149/Umgehungsstraße in St.Blasien zwei Fahrzeuge kollidiert, zwei Personen wurden leicht verletzt. Eine 68-jährige Autofahrerin war aus der Bernau-Menzenschwander-Straße nach links in die bevorrechtigte Landstraße eingebogen und dabei mit einem in Richtung Bernau fahrenden Kleinbus kollidiert. Die Autofahrerin und der 27-jährige Kleinbusfahrer verletzten sich leicht und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Der Mann musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Weitere Insassen im Kleinbus blieben unversehrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt rund 17000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz und band ausgelaufene Betriebsstoffe.

