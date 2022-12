Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Denzlingen: Gut reagiert

Lkr. Emmendingen - Denzlingen: Am Mittwoch, den 30.11.2022, gegen 10:15 Uhr, fuhr eine junge Motorradfahrerin an der Anschlussstelle Denzlingen/Suggental auf die B 294 in Richtung Freiburg auf. Noch nicht genau geklärt ist, warum die 16-jährige Fahranfängerin mit ihrem Leichtkraftrad kurzzeitig ins Rutschen kam und so alle Mühe hatte, nicht komplett die Kontrolle über ihr Zweirad zu verlieren. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei reagierte sie offensichtlich sehr gut und fing das ins Trudeln geratene Leichtkraftrad zwar ab, touchierte allerdings leicht einen links von ihr befindlichen Lkw auf der durchgehenden Fahrbahn. Im Anschluss stürzte sie zu Boden, zog sich aber wohl nicht allzu schwere Verletzungen zu. Dennoch musste sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 7.000 Euro. Wer Hinweise zur Unfallursache geben kann, möge sich mit der Polizei Waldkirch in Verbindung setzen. Telefon: 07681/4074-0.

