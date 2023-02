POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Speicher (ots) - Am Mittwoch, 01.02.2023, kam es in der Zeit von 19.55 bis 20.05 Uhr, in der Katzstraße, Höhe Anwesen 20, in Speicher, zu Sachbeschädigungen an zwei parkenden Fahrzeugen. Für das mutwillige Zerkratzen der KFZ sollen 4 Jugendliche im Alter von 13 bis 14 Jahren verantwortlich sein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Die Polizei Bitburg bittet in diesem Zusammenhang um ...

