Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Trickbetrug mit Gewinnversprechen

Kreisweit (ots)

Am Dienstag (3. Januar) hat ein 79-Jähriger Anzeige bei der Polizei erstattet, da er Opfer eines Trickbetrugs geworden ist. Dabei erhielt der Senior einen Anruf einer unbekannten Frau. Diese teilte ihm mit, dass er bei einem Gewinnspielausschreiben einen fünfstelligen Eurobetrag gewonnen hätte. Damit ihm sein Gewinn ausgezahlt werden könne, bat die Frau den Mann, ihr Geld in Form von Google-Play-Karten-Codes zu überweisen. Dieser Bitte kam er nach, kaufte die geforderten Karten und gab die Codes telefonisch an einen weiteren, unbekannten Anrufer durch. Der Unbekannte gab nach Abgabe der Codes an, dass ihm noch mehr Geld zustehen würde, sodass der Senior erneut Geld überweisen sollte. Dieser Bitte kam er auch nach. Nach Abschluss der zweiten Überweisung fand kein weiterer Kontakt statt und der 79-Jährige stellte fest, dass es sich um einen Betrug handelte. Er erstattete Anzeige.

Die Polizei weist in dem Zusammenhang darauf hin:

- Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, fragen Sie sich vorab, ob Sie überhaupt an einem Gewinnspiel teilgenommen haben. - Im Falle eines Gewinns werden im Regelfall keine Gebühren fällig - schon gar nicht in Form von Guthabenkarten. - Seien Sie stets misstrauisch, wenn Anrufer Geld von Ihnen fordern oder Ihnen plötzlich ein Gewinn vorgegaukelt wird. - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. - Geben Sie Fremden keine Auskunft über Ihre familiären oder finanziellen Verhältnisse. - Lassen Sie sich weder zeitlich noch emotional unter Druck setzen. Beenden Sie schnellstmöglich das Gespräch. - Übergeben Sie niemals Geld, Wertgegenstände oder auch Codes und Nummern von Guthabenkarten an unbekannte Personen - auch nicht, wenn diese angeblich im Auftrag von Verwandten, Bekannten oder als Polizeibeamte oder Staatsanwälte handeln. - Wer Opfer eines Trickbetrugs geworden ist, sollte sich umgehend bei der Polizei melden und Anzeige erstatten.

Weitere Informationen zu diesen und weiteren Trickbetrugsmaschen finden Interessierte hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell