Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Drolshagen (ots)

Ein Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol hat sich heute (3. Januar) gegen 04:55 Uhr auf der B 55 in Drolshagen ereignet. Dabei befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Auto die Bundesstraße in Richtung Drolshagen. In Höhe der Einmündung "In der Wünne" fuhr sie über eine Verkehrsinsel, beschädigte mit ihrem Wagen zwei Verkehrsschilder und kam auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin Alkohol getrunken hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest wies einen positiven Wert auf. Die 20-Jährige begleitete die Polizisten zur Wache, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Beamten den Führerschein sicher und schrieben eine entsprechende Anzeige. An dem Auto entstand Sachschaden im vierstelligen, an den Verkehrsschildern im dreistelligen Eurobereich.

