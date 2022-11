POL-IZ: 221115.10 Marne: Polizei beendet Trunkenheitsfahrt

Itzehoe (ots) - Am Montag um 10 Uhr bemerkte der Hafenmeister der Segelvereinigung Itzehoe, dass unbekannte Täter in das Vereinsheim in der Lindenstraße eingebrochen haben. Nachdem dieser die offene Terrassentür sah, entdeckte er massive Schäden an der Schließvorrichtung. Die Innenräume durchsuchten die Täter nach Wertsachen. Hierbei stahlen sie einen Bohrer und einen Winkelschleifer. Als Tatzeit kommt Sonntag von ...

