Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221115.8 Itzehoe: Einbruch bei Segelvereinigung Itzehoe

Itzehoe (ots)

Am Montag um 10 Uhr bemerkte der Hafenmeister der Segelvereinigung Itzehoe, dass unbekannte Täter in das Vereinsheim am Sandberg eingebrochen haben. Nachdem dieser die offene Terrassentür sah, entdeckte er massive Schäden an der Schließvorrichtung. Die Innenräume durchsuchten die Täter nach Wertsachen. Hierbei stahlen sie einen Bohrer und einen Winkelschleifer. Als Tatzeit kommt Sonntag von 18 Uhr bis Montag 10 Uhr in Betracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04821-6020 entgegen.

