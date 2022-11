POL-IZ: 221115.6 Hohenfelde: Mit 1,6 Promille unterwegs

Heide (ots) - Bei einem Einbruch in das Lager einer Heider Firma haben Unbekannte am vergangenen Wochenende einige Werkzeuge entwendet und einen Sachschaden angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Im Zeitraum von Freitag, 10.00 Uhr, bis zum Montag, 10.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu dem Grundstück in der Österweide. Dort suchten sie ein Lager auf und ...

