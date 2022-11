POL-IZ: 221115.4 Heide: Einbruch in Lager

Itzehoe (ots) - Nach dem Hinweis eines Zeugen auf eine mögliche Straftat, begangen am vergangenen Sonntagabend in Itzehoe, sucht die Polizei nach Zeugen, die das Geschehen verfolgt haben, vor allem aber nach dem möglicherweise geschädigten Kind oder Jugendlichen. Gegen 18.30 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der eine Gruppe junger Leute beobachtet hatte, die ein Kind in der Bekstraße bedrängen sollten. Vor ...

