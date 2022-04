POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Wegberg (ots) - Zwischen dem 31. März (Donnerstag), 23 Uhr, und dem 01. April (Freitag), 07.20 Uhr, brachen unbekannte Personen an der Industriestraße in einen Lagerkomplex für Autoteile ein. In diesem befindet sich auch ein Büroraum, aus welchem sie Elektrogeräte und Bargeld stahlen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

