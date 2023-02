Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen, Lkr. Tuttlingen) Unbekannte beschmieren Technikgebäude der Gemeinde (06./07.02.2023)

Wehingen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Montag bis Dienstagmorgen ein Technikgebäude der Gemeinde in der Straße "Friedhof" mit Farbe beschmiert. Zusätzlich zu einem bereits in der Vergangenheit hinterlassenen Graffiti in blauer, weißer und schwarzer Farbe schmierten die Unbekannten weitere Schriftzeichen in grüner Farbe auf die Fassade des Gebäudes. Der entstandene Schaden dürfte im Bereich von rund 2.000 Euro liegen. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Wehingen, Tel. 07426 91366-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell