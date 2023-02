Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B311, Lkr. Tuttlingen) Berauscht, ohne Führerschein und mit nicht zugelassenem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen - zwei junge Männer verletzt (06.02.2023)

B311, Tuttlingen (ots)

Am Montagabend sind zwei junge Männer mit einem Motorrad auf der Bundesstraße 311 zwischen Möhringen und Tuttlingen von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Gegen 20:40 Uhr fuhren die beiden 17- und 18-Jährigen mit einem KTM Enduro-Motorrad auf der B311 von Möhringen in Richtung Tuttlingen, kamen in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzten. Dabei erlitten sie Verletzungen und mussten zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten jedoch anschließend nicht nur fest, dass das Motorrad nicht zugelassen war, sondern auch, dass der 18-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste daraufhin noch eine Blutprobe abgeben. Der 18-Jährige muss sich in einem Strafverfahren für sein Fehlverhalten verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell