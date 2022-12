Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Wohnhäuser

Altenbeken (ots)

(mb) Am Mittwoch, 14.12.2022, sind in Altenbeken und Buke tagsüber zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser verübt worden.

Am Ludwigweg gelangten die Einbrecher durch Nachbargärten auf das Grundstück des betroffenen Einfamilienhauses. In einem kurzen Zeitraum, zwischen 17.30 Uhr und 18.10 Uhr, schlugen die Täter ein Fenster ein und kletterten in das Haus. Sie suchten in gesamten Haus nach Wertsachen, öffneten Schränke und Schubladen.

In Altenbeken-Buke an der Dionysiusstraße wurde am Abend eine ähnliche Tat entdeckt. Hier liegt die Tatzeit zwischen 13.30 Uhr und 19.50 Uhr. Die Täter hatten in diesem Fall ein Kellerfenster eingeschlagen und waren dadurch in das Einfamilienhaus gelangt. Sie durchwühlten alle Räumlichkeiten und entkamen unerkannt.

Die Einbrecher entwendeten Bargeld und Schmuck.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Informationen zum Einbruchschutz hat die Paderborner Polizei im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell