Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Einsatzstichwort Zimmerbrand

Schermbeck (ots)

Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr wurden die Löschzüge Schermbeck und Altschermbeck mit dem Einsatzstichwort "Zimmerbrand" in die Straße Am Alten Friedhof alarmiert. Hier war es in einer Küche durch einen Backofen zur einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Bewohner der Einsatzstelle wurde aus dem Gebäude evakuiert und die betroffene Wohnung unter Atemschutz kontrolliert. Hier konnte kein offenes Feuer festgestellt werden. Der Backofen wurde von den Einsatzkräften spannungslos geschaltet und die Wohnung durch eine Überdruckbelüftung entraucht. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 20:30 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell