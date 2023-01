Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: FW-Schermbeck: Sturmschaden

Schermbeck (ots)

Der Löschzug Schermbeck wurde heute gegen 11:55 Uhr zu einem Einsatz mit dem Stichwort "Sturmschaden" zur Marienthaler Straße alarmiert. An der Einsatzstellen fanden die Einsatzkräfte einen abgebrochenen Baum vor, der in eine Freileitung gefallen war. Der Baum wurde mit einer Kettensäge aus der Leitung entfernt und die Einsatzstelle anschließend an den Eigentümerübergeben. Der Einsatz endete für die Feuerwehr gegen 13:00 Uhr.

