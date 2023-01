FW-Schermbeck: Einsatzstichwort: Ausleuchten

Schermbeck (ots) - Um 5.34 Uhr wurde heute der Löschzug Altschermbeck mit dem Einsatzstichwort "Person in Wohnung" zur Ludgerusstraße alarmiert. Hier benötigte der Rettungsdienst die Unterstützung der Feuerwehr, um in ein Haus zu gelangen. Im Erdgeschoss des Hauses stand ein Fenster auf Kipp, über welches sich die Einsatzkräfte Zutritt zu der Wohnung verschafften. Anschließend wurde die Einsatzstelle an den Rettungsdienst übergeben. Für den Löschzug endete der ...

mehr