FW-Schermbeck: Ölfleck auf der Straße Kerkerfeld

Schermbeck (ots) - Die Kreispolizeibehörde Wesel meldete der Leitstelle gegen 12:55 Uhr eine circa 5m lange Ölspur in der Straße Kerkerfeld. Die eingesetzten Kräfte des Löschzug Altschermbeck streuten die Ölspur mit einem Bindemittel ab. Anschließend wurde Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Einsatz endete für die Feuerwehr um 13:11 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Schermbeck Jana Loick Mobil: 0151 ...

